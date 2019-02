Santa Clara quer repetir bom resultado da primeira volta frente ao Boavista

O treinador do Santa Clara quer repetir no domingo, na 21.ª jornada da I Liga de futebol, o bom resultado obtido frente ao Boavista da primeira volta do campeonato, um triunfo caseiro por 4-2."Vai ser um jogo difícil, num campo difícil, contra um adversário que nas últimas épocas tem demonstrado que jogar no Bessa é sempre difícil. Esta época é uma equipa que está à procura da sua melhor fase e nós vamos tentar com todas as nossas armas, com todo o nosso empenho, trazer pontos do Bessa", afirmou João Henriques em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.O Santa Clara vem de uma vitória em casa frente ao Portimonense (2-1), tendo quebrado um ciclo de cinco jogos sem vencer, e o treinador dos 'encarnados' de Ponta Delgada assume que a prioridade é levar pontos para os Açores, numa fase em que "é importante ir amealhando pontos"."O primeiro objetivo claro para todos os jogos é vencer. Quando não conseguimos vencer, temos de trazer qualquer coisa", disse.João Henriques considera que o encontro de domingo será "um jogo disputadíssimo" com duas equipas à procura da manutenção o mais rapidamente possível."Esta primeira época na I Liga é uma época muito difícil, e nós estamos a trilhar um caminho que ainda vai a meio e ainda com 14 jogos pela frente, todos muito difíceis. Nós sabemos que o ponto está cada vez mais caro e, como o ponto está muito caro, vamos ter de puxar por tudo o que são os nossos galões, as nossas qualidades, as nossas competências e nunca virar a cara à luta", afirmou.O treinador do Santa Clara tem quase todo o plantel disponível, à exceção dos lesionados Thiago Santana e Anderson Carvalho.O Santa Clara joga este domingo com o Boavista, para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio do Bessa, no Porto, pelas 15:00 horas.A equipa açoriana está em 10.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Boavista está em 15.º, com 19.