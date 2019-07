Santa Clara regressou ao trabalho ainda com várias incertezas no plantel

O Santa Clara regressou esta segunda-feira ao trabalho com os habituais exames médicos e um primeiro treino aberto à imprensa, mas nesta fase são ainda várias as incertezas no plantel dos açorianos.A temporada 2019/2020 será a consecutiva do clube na Liga NOS, de novo sob o comando do treinador João Henriques, que na época 2018/19 levou os açorianos ao 10.º posto do campeonato principal de Portugal.Clemente e Accioly, referências do clube, retiraram-se dos relvados no final da época passada, sendo que o trinco Kaio foi vendido aos russos do Krasnodar e também o guarda-redes Serginho e os médios Minhoca, Francisco Ramos (que esteve emprestado pelo Vitória de Guimarães) e Chrien (que esteve emprestado pelo Benfica) abandonaram o clube.O central Fábio Cardoso e o médio Osama Rashid, por exemplo, têm estado em foco na imprensa, tendo visto os seus nomes associados a vários clubes, mas ambos estiveram na manhã de hoje a realizar exames médicos, na ilha de São Miguel.No que se refere a contratações, o clube anunciou já vários nomes para a nova época, nomeadamente o guarda-redes André Ferreira, os defesas Zaido Sanusi, Steven Pereira e João Afonso, os médios Nené Zé Augusto e o avançado Carlos Júnios.O estágio de pré-época do clube de São Miguel vai decorrer entre 10 e 20 de julho, em Vila Meã e Paredes, estando previstos seis jogos particulares para esse período.Primeiro, no dia 10, o Santa Clara defronta o Famalicão, jogando três dias depois com o Covilhã e no dia 14 com o Académico de Viseu.A 16 de julho, os açorianos defrontam o Penafiel, jogando ainda com Leixões (dia 19) e Rio Ave (dia 20).: Marco, André Ferreira (ex-Desportivo das Aves), João Lopes: Mamadu, Fábio Cardoso, César, Patrick Vieira, João Lucas, Zaidu Sanusi (ex-Mirandela), Steven Pereira (ex-CSKA Sofia), João Afonso (ex-Vitória de Guimarães).: Osama Rashid, Pacheco, Bruno Lamas, Nené (ex-Fafe), Zé Augusto (ex-Cricíuma), Ukra, Anderson Carvalho, Lucas Marques.: Pineda, Thiago Santana, Guilherme Schettine, Stephens, Zé Manuel, Carlos Júnior (ex-Rio Ave).: João Henriques.: Kaio (Krasnodar), Accioly (fim de carreira), Clemente (fim de carreira), Chrien, Francisco Ramos, Serginho (Varzim) e Minhoca.