Santa Clara renova com Alfredo Stephens e Dennis Pineda

O Santa Clara renovou com os avançados Alfredo Stephens para a próxima temporada e Dennis Pineda para as próximas três, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga NOS.Em nota de imprensa, o clube informou que "chegou a acordo com o atleta Dennis Omar Pineda Torres para a assinatura de um contrato de trabalho, vigente para as próximas três temporadas".O avançado de 23 anos, natural de El Salvador, alinha pelos encarnados de Ponta Delgada desde 2016 e conta 83 partidas ao serviço do clube em três épocas.Em relação ao avançado do Panamá Alfredo Stephens, o Santa Clara avançou que chegou a acordo com o atleta "e com o CD Universitário para a renovação contratual, a título temporário, para a próxima temporada".O jogador de 24 anos integrou a equipa nas últimas duas épocas, vindo a empréstimo dos panamianos do CD Universitario, e soma 24 jogos pelo emblema açoriano.O estágio de pré-época do Santa Clara vai decorrer entre 10 e 20 de julho, em Vila Meã e Paredes, estando previstos seis jogos particulares para esse período.O clube da ilha de São Miguel foi 10.º classificado na última edição da Liga NOS.