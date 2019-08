Santa Clara responde ao Sp. Braga: «De putativos 'Salvadores' está o futebol português cheio»

Depois do Sp. Braga ter anunciado que desistiu da contratação de Guilherme Schettine, com, os açorianos responderam esta segunda-feira, também em comunicado. O emblema insular explica que "não pode tolerar que se façam abordagens diretas de dirigentes e treinadores a atletas profissionais de outras instituições com contrato de trabalho", algo que ocorreu com Schettine, obrigando o Santa Clara a exigir o pagamento da cláusula de rescisão.Ainda assim, os açorianos ressalvam o respeito que continuam a ter pelo emblema minhoto, aproveitando para lhes desejar sorte para o duelo com o Brondby, referente à segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa."Em sequência do comunicado lançado hoje pela SC Braga SAD, vimos por este meio esclarecer o seguinte:1. A Santa Clara Açores Futebol, S.A.D sempre pautou as suas relações institucionais com a Liga, Federação, clubes e todos os demais intervenientes do futebol português com urbanidade, independência, respeito e lisura no tratamento, procurando adequar o seu comportamento à condição de um dos maiores embaixadores da Região Autónoma dos Açores.2. A Santa Clara Açores Futebol, S.A.D não pode tolerar que se façam abordagens directas de dirigentes e treinadores a atletas profissionais de outras instituições com contrato de trabalho, facto que ocorreu no caso concreto, sendo punível nos regulamentos das competições profissionais da FPF e Liga Portugal. Esta conduta levou a Santa Clara Açores Futebol, S.A.D a exigir à SC Braga S.A.D, o pagamento da cláusula de rescisão do atleta Guilherme Schettine.3. Deste modo, resta-nos continuar a trabalhar de forma humilde, deixando os juízos de valor sobre o comportamento da SC Braga SAD para aqueles que com eles, no seu dia-a-dia, mantém as respetivas relações profissionais e comerciais.4. A Santa Clara Açores Futebol S.A.D e os Açores estão e estarão sempre de portas abertas para receber todos os clubes, sem exceção, em igualdade de circunstâncias, não privilegiando qualquer relação que não seja o superior interesse da Santa Clara Açores Futebol, S.A.D., tal como comprovam as transferências, num passado bastante recente, dos atletas Kaio Pantaleão e Fernando Andrade, para o Krasnodar e FC Porto, respetivamente.5. Respeitamos e respeitaremos sempre com a maior admiração a instituição SC Braga e a sua massa adepta, aproveitando para desejar aos seus sócios e simpatizantes a melhor sorte, já na próxima quinta-feira, na 2ª Pré-Eliminatória da Liga Europa.Infelizmente, de putativos ‘Salvadores’ está o futebol português cheio.Saudações SantaClarenses e Açorianas"