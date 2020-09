Santa Clara vence Moreirense em jogo de preparação

O Santa Clara venceu esta quarta-feira o Moreirense, por 2-0, no Estádio do Aves, em mais um jogo de preparação para a temporada 2020/2021.





Carlos Júnior e Lincoln apontaram os dois golos do encontro, permitindo assim ao Santa Clara manter o registo cem por cento vitorioso na pré-temporada, com três vitórias em outros tantos jogos.O próximo desafio dos açorianos é já na sexta-feira frente ao Vizela, igualmente no Municipal da Vila Meã.