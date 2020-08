Santa Clara volta a emprestar Bruno Lamas ao Korfakkan Sports

O médio brasileiro Bruno Lamas vai continuar emprestado pelo Santa Clara ao Korfakkan Sports, dos Emirados Árabes Unidos, avançou este sábado o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Korfakkan Sports & Cultural Club para a renovação da cedência do passe, a título temporário, do atleta Bruno José Pavani Lamas até 30 de Junho de 2021", informou o Santa Clara, em comunicado.

Lamas chegou aos Emirados Árabes Unidos a meio da época 2019/20, em janeiro deste ano, depois de ter realizado 18 jogos e apontado um golo ao serviço da formação insular.

Na temporada anterior, 2018/19, o jogador brasileiro foi uma das principais figuras do conjunto açoriano, tendo feito um total 36 jogos, em que apontou três golos.

O médio de 26 anos ingressou no Santa Clara na temporada 2018/19 proveniente do Leixões, no qual esteve quatro épocas.