Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Sei que continuarás a olhar por nós»: a emotiva mensagem de Diogo Salomão após a morte do pai Extremo do Santa Clara jogou diante do Rio Ave mesmo sabendo do falecimento do progenitor





• Foto: Luís Vieira / Movephoto