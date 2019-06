Serginho e Minhoca estão de saída do Santa Clara

O guarda-redes Serginho e o médio Minhoca estão de saída do Santa Clara, anunciou esta terça-feira o clube da Liga NOS, sendo que o guarda-redes segue para a segunda divisão, integrando o Varzim.A rescisão com os jogadores, ambos em final de contrato, foi anunciada na página de Facebook do Santa Clara, na qual o clube deseja "os maiores sucessos pessoais e profissionais" aos atletas e agradece pelo "profissionalismo".O guarda-redes Serginho, de 36 anos e que representou o Santa Clara desde 2013, realizado 161 jogos, já foi oficializado pelo Varzim, passando agora para a II Liga de futebol.Nélson Estrela, conhecido por Minhoca, integrou a equipa do Santa Clara entre 2011 e 2013, tendo regressado ao clube que agora abandona em 2017.O médio açoriano, de 31 anos, tem um total de 140 jogos ao serviço da equipa liderada por João Henriques, tendo, esta época, disputado apenas sete jogos.