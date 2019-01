Serginho: «Tivemos azar no lance do primeiro golo»

Serginho analisou a partida desta sexta-feira com o Benfica , sublinhando que a tarefa do Santa Clara ficou ainda mais complicada quando perdeu Fábio Cardoso por expulsão."Entrámos bem na partida. Sabiamos que não íamos ter tanta posse de bola. Estávamos identificados com o que o Benfica ia fazer. Num lance tivemos algum azar, com o Fábio escorregar, e nasce o primeiro golo. É mais demérito nosso do que mérito do Benfica. Com a expulsão do Fábio tudo se tornou mais difícil. Conseguimos superar muitos momentos de jogo tendo bola. Demos tudo por tudo e há que olhar para o próximo.""Jogámos com todos os grandes em casa e batemo-nos sempre bem com a exceção de hoje, em que não conseguimos marcar golos. Em todos os outros conseguimos marcar. A segunda volta adivinha-se difícil. Cada ponto custa muito mais do que na primeira volta. É obvio que já não ganhando desde outubro, queremos dar a voltar o mais depressa possível e isso será já diante do Marítimo".