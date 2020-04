Sócios do Santa Clara escolhem nova mascote

Os adeptos do Santa Clara vão escolher a mascote do clube através da iniciativa ‘Mascote dos Bravos’. Esta seleção de um novo símbolo dos açorianos, que irá ajudar a animar o ambiente nos jogos realizados em Ponta Delgada, poderá ser efetuada no site do clube e as opções são as seguintes: vaca dos Açores, cão de fila de São Miguel ou uma criança.