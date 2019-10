Solidariedade com jogadores adversários

A Taça de Portugal é uma competição fértil em surpresas, mas o Santa Clara está empenhado em evitar ser vítima de um tomba-gigantes. André Ferreira, guarda-redes que tem sido suplente de Marco no campeonato, revelou que a equipa está a preparar o jogo contra a AD Oliveirense "como se fosse contra FC Porto ou Sp. Braga", mantendo todas as rotinas na análise do adversário com o objetivo de neutralizar os pontos fortes e atacar as fragilidades.

"Estamos preparados para as dificuldades", sublinhou o guardião, de 23 anos, solidário com os jogadores da AD Oliveirense, que avançaram com um pré-aviso de greve devido a ordenados em atraso. "É um momento complicado para eles e estamos solidários. Acreditamos que vão aparecer no jogo porque é uma oportunidade para jogarem contra uma equipa da 1ª Liga e mostrarem valor", afirmou André Ferreira.