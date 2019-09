Steven Pereira cedido pelo Santa Clara ao Ac. Viseu

O Ac. Viseu anunciou que chegou a acordo com o Santa Clara para a aquisição de Steven Pereira, num empréstimo válido até ao final da presente época.





O defesa-central, de 25 anos , foi um dos reforços apresentados pelos açorianos no presente defeso, mas não irá ficar no plantel de João Henriques, rumando ao continente para ganhar experiência ao nível do futebol português.