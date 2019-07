O Santa Clara anunciou esta segunda-feira a contratação do defesa cabo-verdiano Steven Pereira, que se transfere do CSKA Sófia para o clube da Liga NOS, assinando por três temporadas.Em nota à imprensa, o Santa Clara diz que Steven Pereira pode jogar a central ou lateral-direito, e que "fez grande parte da sua carreira na Holanda, passando em clubes como o MVV Maastricht, Zwolle e o AVV de Spartaan".O Santa Clara regressa hoje ao trabalho, e o estágio de pré-época do clube de São Miguel vai decorrer entre 10 e 20 de julho, em Vila Meã e Paredes, estando previstos seis jogos particulares para esse período.O clube micaelense foi 10.º classificado na última edição da Liga NOS.