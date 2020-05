Testes negativos ao coronavírus a todos os elementos do Santa Clara

Todos os elementos da estrutura do futebol profissional do Santa Clara, que se deslocaram para Lisboa, sábado, apresentaram resultados negativos do Covid-19.





A comitiva açoriana está "limpa" e vai manter-se em total isolamento para evitar a ocorrência de focos de contágio.O primeiro jogo do Santa Clara, com a retoma da Liga NOS, será disputado na sexta-feira, diante do Sp. Braga.