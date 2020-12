Thiago Santana de saída para o Japão

O Santa Clara está a negociar a transferência do avançado Thiago Santana para o Shimizu S-Pulse do Japão.





A informação é avançada por órgãos de comunicação social no Japão, sendo que a administração do Santa Clara apenas admite que recebeu uma proposta concreta para a venda de Thiago Santana.O avançado brasileiro de 27 anos, com sete golos marcados esta temporada, é o segundo melhor marcador da Liga NOS, apenas superado por Pedro Gonçalves do Sporting.