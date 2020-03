Thiago Santana termina seca de 204 dias sem marcar na Liga

Thiago Santana acabou a seca no campeonato. O brasileiro apontou o golo que valeu o empate do Santa Clara diante do Gil Vicente, quebrando um ciclo de 204 dias sem marcar na Liga. O último remate certeiro de Thiago Santana no campeonato tinha sido na segunda jornada, diante do P. Ferreira, a 18 de agosto. Foram seis meses sem marcar na Liga, mas com o treinador João Henriques a manter a confiança no avançado, referindo que sempre foi dos jogadores que mais trabalhou para o sucesso da equipa.