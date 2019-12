Todo o grupo à disposição para a receção ao Sporting

João Henriques tem todos os jogadores à disposição para a receção ao Sporting. O encontro com os leões está agendado para dia 16 no Estádio de São Miguel, às 19 horas, e a formação açoriana vai começar hoje a preparar a estratégia.

O Santa Clara está numa série de seis jogos sem vencer no campeonato, tendo perdido com Sp. Braga, Benfica e Boavista e empatado com Marítimo, Portimonense e V. Setúbal. O objetivo da equipa para o encontro com o Sporting passa por voltar às vitórias para fugir aos lugares de despromoção.