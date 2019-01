Treinador do Santa Clara espera reforçar plantel com um médio e um avançado

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

João Henriques garantiu esta segunda-feira que "até ao fecho do mercado" poderão surgir novos jogadores, nomeadamente para colmatar as ausências do trinco Anderson Carvalho ( lesionado até final da época ) e do avançado Fernando Andrade, vendido ao FC Porto "Neste momento estamos à procura de um elemento do meio-campo, por causa desta situação do Anderson, e já estávamos, desde a saída do Fernando, à procura de uma alternativa para o ataque. São os dois principais alvos que temos até final do mercado", afirmou o técnico da formação açoriana, esta segunda-feira, na conferência de antevisão do jogo com o Sp. Braga.