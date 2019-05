Treinador do Santa Clara quer vencer "jogo de festa" frente ao Feirense

O treinador do Santa Clara quer conquistar uma vitória no sábado, num "jogo de festa" frente ao Feirense, o último que os açorianos disputam em casa na Liga NOS, da 33.º jornada da prova.João Henriques afirmou, em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, que a partida deste sábado "é um jogo para ganhar, como foram todos os outros, encarado de forma muito séria, no qual a festa só é feita no final"."É um jogo de festa porque é o último jogo que vamos fazer em São Miguel nesta época, é um jogo de festa porque estamos a festejar a manutenção, é um jogo de festa porque vamos assistir à despedida de dois grandes senhores do futebol açoriano", assinalou o treinador.O técnico dos 'encarnados' refere-se a Clemente e Accioly , que anunciaram esta semana que vão 'pendurar as botas' no final da presente temporada, elogiando as carreiras do defesa central brasileiro e do avançado açoriano, "que deram muito ao clube e deram muito ao futebol".O líder da equipa insular salientou que os jogadores "são duas mais-valias nas novas funções que vão desempenhar" na estrutura do Santa Clara, na qual João Henriques pretende manter-se, garantindo que não tem feito contactos com outros clubes.O Santa Clara, que já assegurou a permanência no escalão principal, joga no sábado o último encontro em casa da época, frente ao Feirense, que terá entrada gratuita para os adeptos e simpatizantes do clube.Os açorianos partem para a penúltima jornada da época em oitavo lugar, com 41 pontos, ao passo que o Feirense é último classificado, com 16 pontos, defrontando-se a partir das 14:30 (15:30 em Lisboa).O último jogo do Santa Clara na temporada 2018/19, que marcou o regresso dos açorianos à Liga NOS, é no Estádio da Luz, frente ao Benfica, líder da competição.