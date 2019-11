Ukra ambiciona chegar à final

Atingir a final da Taça de Portugal é uma das maiores ambições do plantel do Santa Clara para esta temporada. "Queremos muito chegar ao Jamor e dar uma alegria a todos os açorianos", disse Ukra aos jornalistas, numa conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel. O médio, de 31 anos, esteve na final pelo Rio Ave, em 2014, e espera voltar a repetir a participação "no jogo mais bonito de toda a época".

O Leixões é o próximo adversário e Ukra tem a consciência de que, apesar de se tratar de uma equipa da 2ª Liga, o adversário vai dificultar, e muito, a tarefa ao conjunto insular. "Reconhecemos qualidade ao Leixões. Tem uma boa equipa técnica e jogadores com qualidade para jogarem na 1ª Liga. Vai ser difícil mas estamos preparados", atirou.