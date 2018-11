Urgente dar pontapé na maior crise da época

O Santa Clara prepara-se para receber o Belenenses no pior momento da temporada. A formação açoriana já vai em três derrotas consecutivas: duas para o campeonato, frente a Sporting (casa) e V. Guimarães (fora), e a eliminação na Taça de Portugal, diante do Chaves (fora).

Um ciclo negativo que ainda não é suficientemente grave para fazer soar os alarmes, até porque as duas derrotas sofridas para o campeonato foram com equipas que lutam pelos primeiros lugares do principal escalão do futebol português, enquanto a Taça de Portugal foi abordada sem ‘grande pressão’.

No entanto, regista-se uma diminuição da eficácia ofensiva do Santa Clara durante os últimos três jogos, nos quais apenas marcou dois golos, em comparação com uma média de dois golos por partida nas primeiras oito jornadas do campeonato.

A prova de fogo ao estado de forma do Santa Clara vai ser a receção ao Belenenses, que se disputa esta sexta-feira à noite, no Estádio de São Miguel. João Henriques, treinador do Santa Clara, garante que "a equipa continua muito otimista em relação ao futuro" e garante que a receção aos azuis "é um jogo diferente", além de prometer uma reação forte da equipa "que tem vindo a trabalhar bem".

Além disso, conta com a integração de mais jogadores para as posições mais avançadas, nomeadamente Pineda, Alfredo Stephens e Arroyo.



Stephens vai a jogo



Alfredo Stephens está totalmente recuperado de uma microrrotura na coxa direita e encontra-se disponível para defrontar o Belenenses. O internacional panamiano falhou os jogos com V. Guimarães (campeonato) e Chaves (Taça de Portugal), mas vai merecer a confiança do treinador João Henriques para assumir o papel de referência ofensiva do Santa Clara.