'Vacas' deram sorte em Famalicão

Já tem sido habitual nas deslocações ao continente do Santa Clara. Esta tarde, em Famalicão, não fugiu à regra...dois adeptos dos açorianos vestiram-se de vacas e, no final, sorriram com a vitória da sua equipa.





Ainda que fantasiados com um fato do animal bovino, ambos envergavam a respetiva pele micaelense, ou não estivessem ambos com a camisola principal do Santa Clara. Na bancada visitante do Estádio Municipal de Famalicão, estavam ainda mais seis corajosos apoiantes dos insulares, acompanhados por uma respeitosa bandeira dos Açores.Voltando ao assunto principal deste texto, e sem querer entrar em publicidades, é caso para dizer que, no fim, foram as 'vacas' que riram...