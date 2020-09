Vendas do Santa Clara sempre a crescer

A evolução do Santa Clara também se tem visto no mercado de transferências. Basta perceber que os valores atingidos em termos de vendas têm sido superados ano após ano, com a saída de Zaidu para o FC Porto a render um máximo de cerca de 4 milhões de euros, após ter sido descoberto no Mirandela.

Esta transação superou a receita com a venda de Kaio aos russos do Krasnodar, então por 3,5 milhões. Por outro lado, os açorianos também transferiram Fernando Andrade para o FC Porto a troco de 1,2 milhões de euros.

Trata-se de uma estratégia da administração de Rui Cordeiro, que chegou ao clube há cinco épocas. Desde então, também vendeu Hamdou (500 mil euros) ao Benfica, Massaia e Batatinha (50 e 75 mil) ao Chaves, e recebeu 80 mil pelo empréstimo de Bruno Lamas ao Khorfakkan.