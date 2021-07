Villanueva regressa hoje

O central Mikel Villanueva deve juntar-se hoje ao plantel do Santa Clara após ter gozado um curto período de férias após a sua participação na Copa América. O internacional venezuelano vai iniciar um trabalho físico específico para estar pronto a competir a 22 de julho, quando a formação açoriana iniciar a participação na Conference League.

Com este regresso fica completo o plantel, que só aguarda pela contratação de um extremo. Apenas em caso de transferência de Morita ou Carlos Júnior é que o clube açoriano vai procurar alternativas no mercado.

Entretanto, devido ao cancelamento do jogo com o Famalicão foi realizado um treino-conjunto, que terminou com três golos (Bouldini, Rui Costa e Jean Patric). A fechar diga-se que Diogo Motty foi cedido ao U. Santarém até final da época.