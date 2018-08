Voos separados para saírem da ilha

A comitiva do Santa Clara foi distribuída por três aviões de Ponta Delgada para Lisboa e ainda tem a viagem de autocarro para fazer rumo a Portimão, onde joga amanhã com o Portimonense. Os 18 jogadores foram ontem divididos em dois voos, às 13h15 e 19h15. Reuniram-se depois num hotel em Lisboa, sendo os capitães Pacheco e Accioly os "responsáveis pelo grupo". A equipa técnica e o staff só viajam esta manhã e depois de se reunirem todos em Lisboa, arrancam para o Algarve.Para o treinador João Henriques, esta dificuldade com as viagens é "apenas mais um problema" relacionado com o aumento da procura do turismo. Mas foi o atraso na definição da data e horário dos jogos que impediu o departamento de logística do Santa Clara de marcar a viagem conjunta."Não é a situação desejável, mas não podemos fazer nada. Não queríamos que isto acontecesse, mas nesta altura sair de destino turístico para outro destino turístico, com a rotação que existe nas viagens... foi impossível fazer melhor. Já efetuamos algumas mudanças para minimizar o tempo dos jogadores no aeroporto, mas ainda não podemos viajar em charter. Se ficarmos mais anos na Liga, provavelmente será possível melhorar", acrescentou.