Zé Manuel é um 'caça-grandes': Só lhe falta marcar ao Benfica

Zé Manuel, avançado do Santa Clara, é o único jogador do campeonato que, esta época, já marcou a FC Porto, Sporting e Sp. Braga. O jogador da formação açoriana vive, aos 28 anos, o melhor momento de forma na Liga NOS, com quatro golos em 13 jogos, e sonha também marcar ao Benfica. "No início do campeonato tinha contado à minha namorada que gostava de marcar ao Sp. Braga e ao FC Porto, porque ainda não o tinha conseguido. Agora já só me falta marcar ao Benfica para colocar a cereja no topo do bolo", descreve o avançado.

O recorde de Zé Manuel no campeonato são seis golos, marcados em duas épocas consecutivas, ao serviço do Boavista, mas poderá ultrapassar esse registo esta temporada no Santa Clara. O dianteiro acabou por beneficiar de uma mudança tática promovida pelo treinador João Henriques, que passou a utilizar Zé Manuel e Fernando como referências ofensivas, dando a esta dupla mais liberdade para atacar a baliza. O resultado foram dois golos marcador por Zé Manuel frente ao Moreirense e ao FC Porto.

"Este sistema de jogo tem potenciado bem as minhas características, juntamente com o Fernando. Acabamos por jogar mais próximo da baliza", descreve Zé Manuel, reconhecendo que os açorianos têm surpreendido na Liga: "A equipa vai continuar a construir o seu caminho e a conquistar pontos. Sabemos que o campeonato é muito longo e vamos entrar sempre com a vontade de vencer jogos."