Zé Manuel: «Penálti? O árbitro nem sabia quem tinha feito a falta»

Zé Manuel, autor do golo do Santa Clara diante do Sporting, falou de um resultado injusto diante dos leões e explicou que, a seu ver, o lance do penálti não foi falta."O resultado foi injusto. Fizemos uma boa primeira parte, contra o vento. Por aquilo que se passou em campo, merecíamos mais. Cabe-nos lutar em cada partida pela nossa região, com muita luta e entrega", começou por dizer à Sport TV."Não me pareceu penálti, o árbitro nem sabia quem tinha feito a falta. A expulsão complicou o nosso jogo. Se com 11 já era muito difícil, com 10 ficou ainda mais complicado. Há que levantar a cabeça", concluiu.