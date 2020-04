A promessa de Raúl Silva: «Se o Braga for campeão vou tatuar o Bom Jesus»

Raúl Silva fala de uma carreira que começou no Remo, onde teve uma lesão grava logo no primeiro ano, mas que teve uma subida a pulso até chegar ao Sp. Braga, com uma passagem marcante pelo Marítimo.





"Comecei no Remo e no meu primeiro ano tive uma lesão grave. Mesmo depois daquela lesão fui para o Sport Recife da primeira divisão. Eles acreditavam em mim, mas disseram que tinham de me emprestar para ganhar ritmo. Fui para o Paysandu e fiz a minha melhor época no Brasil, que até me permitiu ir para o Figueirense que estava na primeira divisão. Aquele ano no Paysandu foi essencial para a minha carreira"."Sempre tive vontade de jogar na Europa. Na altura em que vim para o Marítimo já tinha tudo acertado com o ABC para jogar na Série B do Brasil. Quando soube da oportunidade do Marítimo liguei logo para o diretor do ABC e disse-lhe que não podia desperdiçar a oportunidade de vir para a Europa"."Principalmente, senti falta da família. Também senti falta do clima e da comida. O macarrão não é igual ao do Brasil (risos). No entanto, a Madeira também tem coisas maravilhosas: o bolo do caco e a poncha são imperdíveis"."Guardo as melhores recordações da Madeira e do Marítimo. As pessoas são extraordinárias, o clube era fantástico. Infelizmente, só tenho jeito para o samba, não consegui dançar o bailinho. Tenho amigos que ‘acabavam com a sola do sapato’ e tentavam-me ensinar, mas nunca consegui (risos)"."Agradeço ao presidente Carlos Pereira por me ter dado a mão muitas vezes. Aquele empréstimo ao Ceará foi das coisas melhores que me aconteceu. Percebi que me tinha de dedicar mais e que os vários puxões de orelha do presidente do Marítimo eram para me fazer crescer como profissional e como pessoa"."Infelizmente tive uma época em que fiquei conhecido pelas expulsões. Foi muito complicado limpar essa imagem. Era uma questão de mentalidade, vi sempre o jogo desde pequeno como: ‘ou matas ou morres’. Felizmente já vejo o jogo de outra forma"."Lembro-me como fosse hoje, pensei que estavam a brincar comigo. Desde o primeiro ano que joguei em Portugal, achei o SC Braga um clube espetacular. Comentava com os meus amigos que um clube que eu escolhia de olhos fechados era o SC Braga. Tive outras propostas, mas nem quis ouvir, o SC Braga era um desejo meu"."Só faltou um título àquela equipa. Sabia tudo o que tinha de fazer de olhos fechados. A nossa equipa era só craques, eu até dizia para mim mesmo: ‘o que estou aqui a fazer?’. Ia para os jogos e já sabia que ia ganhar só não sabia quem ia fazer os golos. Graças a essa equipa consegui adaptar-me facilmente ao SC Braga. Acredito que foi o melhor ano da minha carreira"."Na primeira época ainda brinquei com os avançados que tinham de aprender comigo a fazer golos. Eu falava para eles: ‘só fala comigo quem tiver mais golos que eu’ (risos)"."Prometi que se o SC Braga for campeão vou tatuar o Bom Jesus no meu corpo. Sou muito católico e, caso aconteça, vou fazer isso para agradecer a Deus e para ficar registado esse momento importante da minha carreira. Sinto que isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo"."Porque eu sou muito bonito (risos). Foi um apelido que me deram em 2012, de uma das personagens da Idade do Gelo. Nunca entendi, mas acho a personagem muito bonita, é um bichinho muito engraçadinho, muito bonito"."Era o que faltava para esta geração de jogadores. Nestes últimos três anos demos muitas alegrias aos adeptos, mas nunca tínhamos ganho nada. Ter conseguido roubar a Taça da Liga aos grandes era tudo o que ambicionávamos. Conseguimos concretizar um dos desejos do presidente para esta temporada, foi um momento especial".