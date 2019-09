2ª fase da Cidade Desportiva do Sp. Braga arranca em outubro

O Sp. Braga anunciou esta tarde que a 2ª fase da Cidade Desportiva do clube vai começar em outubro. A obra terá a novidade de um novo estádio, com capacidade para 2.200 adeptos e destinado essencialmente aos jogos da equipa B e do futebol feminino."O SC Braga e o Município de Braga celebraram, na passada sexta-feira, a outorga da escritura pública para a constituição do direito de superfície a favor do clube sobre os terrenos onde será edificada a 2ª fase da Cidade Desportiva do SC Braga.A formalização do acordo entre ambas as entidades permite a consecução da obra, integrada no projeto para a requalificação de uma zona urbana devoluta e que vai passar a constituir a sede de toda a estrutura do SC Braga, desde as suas equipas de futebol e das várias modalidades, passando pelas áreas administrativas e de apoio aos associados.A Cidade Desportiva já tem em funcionamento o seu Centro de Formação e será agora alargada com a construção de um estádio, das áreas residenciais para o futebol profissional e para o futebol de formação, de um pavilhão multiusos, do novo espaço de trabalho do futebol profissional, dos serviços administrativos, da loja do associado e do museu, entre outras valências.O complexo da Cidade Desportiva – implementado numa área de terreno anexa ao Estádio Municipal com 17 hectares (170.000 metros quadrados) – vê também incluídos os relvados de apoio (campos de treino) na sua configuração, concentrando assim todo o espaço do futebol profissional.As obras vão iniciar-se no mês de outubro e contemplam uma área de construção total de 29.076 metros quadrados, mais arranjos exteriores envolventes e um estádio com capacidade para 2.200 espectadores.A Cidade Desportiva do SC Braga está classificada em Diário da República como Projeto de Interesse Nacional."