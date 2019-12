Galeno de fora no primeiro treino de Rúben Amorim

Esta sexta-feira marcou a apresentação de Rúben Amorim como novo treinador do Sp. Braga, bem como o primeiro treino dos guerreiros do Minho sob o comando do ex-treinador da equipa B.

A sessão, que decorreu a meio da tarde na Cidade Desportiva, foi a primeira depois das mini-férias natalícias e não contou com Galeno, uma vez que o extremo ainda está a contas com um traumatismo na perna direita.

Por sua vez, o médio Agbo e o avançado Hassan foram devidamente autorizados a regressar mais tarde. A dupla tem sido pouco utilizada este ano e não é de estranhar se estiverem de saída nesta reabertura de mercado.