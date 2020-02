Palhinha de regresso à convocatória do Sp. Braga

O treinador do Sporting de Braga, Rúben Amorim, convocou esta sexta-feira Palhinha para a receção ao Gil Vicente, no sábado, da 20.ª jornada da Liga NOS, mas não pode contar com João Novais (lesionado) e Fransérgio (castigado).

O médio Palhinha tinha ficado de fora da vitória sobre o Sporting (1-0), na última jornada, por ser um jogador emprestado pelos leões, mas está de volta aos eleitos e à equipa titular, até porque João Novais lesionou-se no treino de quinta-feira (contusão na crista ilíaca) e Fransérgio está castigado.

Galeno, também por castigo, é outra das baixas, tal como os restantes lesionados Eduardo, Tormena e Raul Silva.

Poucos dias depois de ter chegado a Braga, o espanhol Abel Ruiz foi chamado para a partida com o Sporting, mas o avançado não foi inscrito a tempo e não podia ainda jogar, tendo ficado na bancada.

Agora, volta a estar nos eleitos e, desta vez, pelo menos no banco vai estar, porque foram convocados apenas 18 jogadores.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 33 pontos, e Gil Vicente, 12.º, com 22, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Matheus e Tiago Sá.

- Defesas: Esgaio, Bruno Viana, David Carmo, Bruno Wilson, Sequeira, Wallace, Diogo Viana.

- Médios: Samuel Costa, André Horta, Palhinha.

- Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Wilson Eduardo.