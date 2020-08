Gaitán veio de carro desde Madrid

Nicolas Gaitán, de 32 anos, já se encontra em solo português e, a qualquer instante, poderá ser oficializado como reforço do Sp. Braga por uma época, com mais uma de opção. O extremo argentino chegou ontem a Portugal, ao final do dia, mas contrariamente ao que estava previsto, fez a viagem desde Madrid por via terrestre, de automóvel, e não de avião.

Uma opção que se pode explicar com a maior facilidade em transportar bagagem na própria viatura, algo que é bem mais condicionado por via aérea. O experiente jogador foi instalado num hotel da cidade de Braga, onde pernoitou, sendo que hoje, bem cedo, rumará às instalações do Sp. Braga. O Estádio Municipal não é novidade para si, o mesmo não se pode dizer da Cidade Desportiva.

Gaitán será submetido à indispensável bateria de exames médicos para, posteriormente, ser apresentado como reforço da equipa de Carlos Carvalhal.

Será mais uma cara nova a apresentar-se aos trabalhos do conjunto arsenalista, que arrancam já esta quinta-feira, com os testes de rastreio à Covid-19. O primeiro treino no relvado será apenas de hoje a oito dias e, recorde-se, o estágio será realizado dentro de portas.