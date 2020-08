Brasil e Turquia desejam Pablo

Pablo Santos terminou o seu empréstimo aos russos do Rubin Kazan e é já uma certeza que não terá lugar no plantel de Carlos Carvalhal. Nesta altura, a SAD arsenalista estuda a proposta mais vantajosa para que o defesa-central possa dar um novo rumo à sua carreira, sendo que há clubes da Turquia e do Brasil, o seu país natal, interessados na contratação do jogador de 28 anos. O Rubin Kazan não exerceu a opção de compra, de 2,5 milhões de euros, e Pablo ainda tem contrato com o Sp. Braga até junho de 2023.

Entretanto, a imprensa espanhola voltou a colocar Pepelu no radar do Sp. Braga. Mas, segundo apurámos, não há interesse dos minhotos no ex-Tondela. O Sporting também foi colocado na corrida, mas os leões já nos garantiram que nunca houve interesse.