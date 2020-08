Stojiljkovic desejado na Liga

Um dos muitos jogadores vinculados ao Sp. Braga mas que não fazem parte do plantel é Nikola Stojiljkovic. O ponta-de-lança sérvio, de 27 anos, esteve emprestado ao Boavista ao longo da pretérita temporada, tendo apontado dois golos em 25 jogos oficiais. Os axadrezados podiam exercer uma opção de compra, mas não o fizeram.

Agora Stojiljkovic espera a resolução do seu futuro, sendo que tem mercado na Liga NOS e no estrangeiro. Se ficar em Portugal, é provável que seja por empréstimo, ele que tem contrato com os guerreiros do Minho até junho de 2022.

Stojiljkovic, recorde-se, chegou a Braga em 2015/16, época em que até brilhou com 15 golos. A partir de 2017/18 esteve sempre emprestado, a Kayserispor, Estrela Vermelha, Maiorca e, claro, Boavista.