Miguel Santos: «Se o nosso golo não fosse anulado o jogo seria outro»

Na reação à derrota na final da Taça da Liga (3-0) frente ao Benfica, Miguel Santos, treinador do Sp. Braga, lamentou o primeiro golo sofrido antes do intervalo e sublinhou que os pormenores fizeram a diferença no desfecho da partida em Aveiro.





"Foi uma primeira parte boa, mas podia ter sido melhor conseguida da nossa parte, especialmente na primeira fase de construção não estivemos tão bem, não acertámos tão bem os passes, o que não é muito normal na nossa equipa e os indícios que a equipa tinha dado na preparação do jogo não eram esses. Depois corrigimos, equilibrámos, acabámos a primeira parte já melhor e curiosamente antes do intervalo sofremos o primeiro golo. Fomos para o intervalo, corrigimos as situações que entendemos que tínhamos de corrigir, nomeadamente essa da primeira fase de construção e também de melhoria da pressão ofensiva", afirmou, em conferência de imprensa, o técnico da equipa bracarense."Entrámos na segunda parte muito melhor e conseguimos até fazer o golo, mas um contra movimento, que foi feito um bocadinho tardio, pôs a Cindy [Konig] em fora de jogo e não tenho dúvidas nenhumas que se esse movimento fosse feito com menos meio segundo, teríamos feito o 1-1 e o jogo ia ser completamente outro, porque, do ponto de vista mental, o Braga ficava por cima. Continuámos a jogar e a fazer um jogo muito melhor, mas tivemos dois pormenores, um na saída para o ataque numa perda de bola e depois outro numa falha de marcação dentro da grande área, que resultou no segundo e no terceiro golo. A partir daí, o jogo ficou praticamente acabado, porque depois o Benfica foi controlando as ações. Nós ainda criámos ali uma ou outra situação, mas depois também não conseguimos definir bem dentro da área e o resultado, na minha opinião, é muito pesado para aquilo que se passou dentro de campo, mas temos de aceitar", adiantou Miguel Santos."Estaremos cá para a semana com uma postura melhor e com a lição bem estudada para que o resultado final seja completamente diferente e para a semana a festa seja do Sp. Braga e não do Benfica. São sete dias de diferença e, portanto, vai haver muito tempo para analisarmos o que foi bem feito e o que foi menos positivo e mudarmos, trabalharmos as jogadoras do ponto de vista tático e mental. Ninguém gosta de perder. Hoje a azia ainda é grande. Amanhã será menor. E depois quando voltarmos aqui a Aveiro já estamos novamente com o ânimo no máximo para ganharmos a Taça de Portugal. Hoje não foi a nossa noite, mas as jogadoras deram tudo dentro de campo e não podemos apontar nada"."O que me preocupa mais, neste momento, é saber se a Rayanne [Machado] recupera e poderá ser opção para o próximo jogo ou não. A única coisa que sei é que a Rayanne foi minimamente estável. Estava a falar, estava perfeitamente consciente, mas foi um choque de cabeça com cabeça e por vezes a dor é grande. Agora vamos esperar pelo veredicto do departamento médico e depois perceber se a jogadora poderá ser opção ou não, mas penso que o estado não é muito grave".