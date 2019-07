30 mil adeptos a pedir... o título

Ao longo da tarde, os jogadores do Sp. Braga passaram pela Avenida Central para conviver com os adeptos, respondendo às inúmeras solicitações para autógrafos e fotografias. Foi um dia de grande festa, que contou com cerca de 30 mil adeptos, que acabaram a noite a cantar "Nós queremos o Braga campeão!"





Ao longo do dia alguns jogadores falaram à Next, canal do clube. Paulinho frisou a boa adaptação aos métodos de Sá Pinto. "Tivemos dois anos com o mesmo treinador, mudámos no último mês, e sinto que a adaptação tem sido boa e muito rápida. No jogo com o Monaco foi bem visível a qualidade do plantel e do nosso jogo. Quando não temos a bola, sou o primeiro defesa. Somos uma equipa mais agressiva, mais intensa, queremos recuperar logo a bola", disse o avançado. Já João Novais destacou: "A ideia que o míster passa é que somos um grupo muito forte, jogue quem jogar", atirou.