A crónica do Besiktas-Sp. Braga, 1-2: há quem suba ao céu no suposto inferno Sp. Braga volta a ganhar na casa do Besiktas, chega ao 1.º lugar do grupo e só desperdiçou a... goleada!