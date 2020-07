A emotiva mensagem de José Fonte para o irmão Rui: «Estamos todos contigo»

Rui Fonte já recebeu mensagens de inúmeros amigos e colegas de profissão, depois de conhecida a gravidade da lesão contraída no jogo do Sp. Braga frente ao Tondela. Mas há instantes surgiu uma muito especial, divulgada pelo irmão mais velho nas redes sociais, o central José Fonte.





"Cada cicatriz que tens é a confirmação de que uma ferida sara. São marcas de superação que só um verdadeiro guerreiro possui. Hoje foi um golpe duro mas não tens outra escolha que não seja ser de novo um poço de força, um monstro de perseverança, um animal corajoso que superará mais uma vez uma batalha difícil. As lágrimas secam, a dor passa... O respeito e o caráter terás para sempre. Estamos todos contigo. Hoje e sempre és um grande orgulho meu. Abraço forte meu puto", escreveu José Fonte, internacional português que alinha no Lille.Hoje, recorde-se, foi confirmada a rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo de Rui Fonte, que levará o avançado arsenalista à mesa das operações em breve. Enfrentará, depois, um longo período de recuperação.