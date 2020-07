A enigmática mensagem de Custódio horas depois de deixar o Sp. Braga

Pouco mais de 24 horas depois ser conhecida a sua saída do comando técnico do Sp. Braga, Custódio recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem.





"Mesmo quando nós, ao fazermos algo que a nossa consciência assim o impõe, faz parecer que estamos a perder algo, no FINAL, nada perdemos. Pois nessa ocasião, GANHAMOS para nós e para os outros, o respeito pela nossa integridade!!!", escreveu o agora ex-treinador do Sp. Braga na sua conta de Instagram.Custódio Castro assumiu o comando da equipa principal no início de março, substituindo no cargo Rúben Amorim (contratado pelo Sporting), tendo orientado os minhotos em seis partidas, com um saldo negativo de três derrotas, duas vitórias e um empate. Artur Jorge assume agora o seu lugar.