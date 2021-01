A reação de Castro à derrota do Sp. Braga na final da Allianz CUP

Castro foi uma das peças titulares no Sp. Braga na final da Allianz CUP, diante do Sporting, e hoje recorreu às redes sociais para reagir ao desfecho do duelo de Leiria. O experiente médio sublinhou o "orgulho" - utilizando letras maiúsculas para reforçar esse sentimento - pelo que fizeram os guerreiros e lamentou não ter sido conquistado um objetivo da época.





"ORGULHOSO, é como me sinto por fazer parte deste grande clube! ORGULHOSO de partilhar o balneário com pessoas boas, com muita qualidade e com uma vontade de ser melhor todos os dias! Demos tudo dentro de campo até ao último minuto, tentando ser melhor que o adversário em todos os momentos do jogo. Não chegámos a um dos nossos grandes objetivos que era ganhar esta competição, num ano tão importante no clube! Agora é virar a página, porque daqui a dois dias temos um jogo muito importante", escreveu Castro nas redes sociais.