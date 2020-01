A reação de Ruben Amorim quando soube em direto que Conceição tinha colocado o lugar à disposição

Ruben Amorim falava à Sport TV após a conquista da Allianz Cup pelo Sp. Braga, graças ao triunfo (1-0) sobre o FC Porto, quando lhe foi revelado que Sérgio Conceição havia colocado o lugar à disposição. O timoneiro dos minhotos elogiou o carácter do adversário e espera que este continue no clube portista.





Jogadores do FC Porto a chorar, Conceição de cara fechada e Rúben Amorim atirado ao ar



"Para mim é um grande treinador, o futebol é injusto, se fosse o FC Porto a marcar aos 90' não estávamos a falar disto. Revela o carácter do míster, que sentiu mais um título perdido. Não me surpreende mas acho que tem feito um excelente trabalho no FC Porto, é um grande treinador e penso que vai continuar", referiu Amorim.