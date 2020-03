A receita de Sequeira para derrotar... Usain Bolt nos 100 metros

A rubrica 'Duas de Letra', promovida pelo Sp. Braga no seu canal 'Next', juntou Sequeira e Esgaio, os laterais habitualmente titulares na equipa arsenalista. Entre conversas sérias e outras mais descontraídas, fazemos aqui um resumo da matéria.





E começamos pela confiança de Sequeira, que se sente capaz de ganhar uma corrida ao jamaicano Usain Bolt nos 100 metros. "Se ele corresse de costas, se calhar eu conseguia ganhar", atirou o camisola 5 do Sp. Braga. E Esgaio disse o mesmo, mas questionado sobre um duelo de velocidade com o colega Galeno. "Ele é muito rápido", sublinhou.Ao longo da conversa, os jogadores revelaram alguns pormenores do balneário arsenalista:- Mau feitio do Paulinho quando lhe fazem um túnel no treino: "Isso é o prato do dia! Então no meiinho ele gosta muito, tem mau feitio mas depois passada" (Esgaio)- Estado de espírito após as derrotas: "O Esgaio fica tão 'cego' que nem fala para ninguém" (Sequeira)- O maior brincalhão do grupo: "É o Ricardo Horta, tem a mania que é engraçado e quer meter-se em tudo, brinca com todos no balneário. É o mais palhaço, sem dúvida!" (Esgaio)- Rui Fonte no papel de DJ: "Não queria entregar os meus colegas, mas se me perguntam assim… O Rui Fonte é aquele DJ que passa música brasileira e de repente passa para fado. Não há ali um fio condutor. É fraco. Mas ele tem vontade e esforça-se… Esou a brincar, ele mete boa música, mas às vezes dou uma dica para ele surpreender" (Sequeira)- O 'puxa-saco' do plantel: "Acho que ninguém é puxa-saco a esse ponto [risos], cada um trabalha no máximo para poder ajudar a equipa, mas não há um a quem se possa dar esse carapuço de ser puxa-saco" (Esgaio)- Os 'choramingas' da equipa: "O Rui Fonte e o Tiago Sá. Costumamos jogar às cartas e eles são impressionantes! Fazem dupla e estão a chorar constantemente que não têm jogo, que não viram as cartas, e depois transportam um bocado para o campo, onde também choram um bocado. São os dois chorões!" (Sequeira)- Cruzar para Paulinho: "Deviam era perguntar ao Paulinho como se sente sabendo que tem Esgaio e Sequeira a cruzar para ele!" (Sequeira)