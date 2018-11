Abel repete convocados para receção ao V. Setúbal

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou este sábado jogadores para a receção ao V. Setúbal, domingo, da nona jornada da Liga NOS, repetindo a última convocatória.O técnico voltou a apostar na mesma lista de convocados do jogo de terça-feira, com o Nacional, para a Taça da Liga, que os minhotos venceram por 5-0.Sporting de Braga, segundo classificado, com os mesmos 18 pontos que o primeiro, o FC Porto, e Vitória de Setúbal, oitavo, com 11, defrontam-se às 20 horas de domingo, no Estádio Municipal de Braga.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Sequeira, Pablo Santos, Lucas, Marcelo Goiano.Fransérgio, Palhinha, Claudemir, Fábio Martins, Eduardo, João Novais, Esgaio.Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Dyego Sousa, Murilo, Paulinho.