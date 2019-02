Abel comenta palavras de António Salvador: «A minha varinha mágica é dia a dia» 

Autor: J. L.

Abel Ferreira anteviu na manhã desta segunda-feira a deslocação do Sp. Braga ao terreno do FC Porto, a contar para a 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. O técnico comentou ainda as palavras de António Salvador , que disse que seria uma "frustração" os minhotos não terminarem na 3.ª posição."Não faço prognósticos. A minha varinha mágica é dia a dia. Os objetivos estão bem definidos e vamos lutar por eles até ao fim. O campeonato fecha-se em maio. Não é nada de novo e estamos todos alinhados, lutando por eles até ao fim. Já vos disse isso noutra altura: queremos fazer melhor do que o ano passado", afirmou.Relativamente se se sentiu pressionado, Abel preferiu virar o foco para o jogo com o FC Porto, terça-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão: "Cada um tem a sua opinião e vamos lutar pelos objetivos com todas as forças. O foco é no jogo de amanhã."