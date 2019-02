Abel deixa Eduardo de fora dos convocados do Sp. Braga

O treinador do Sp.Braga, Abel Ferreira, deixou este sábado de fora o médio Eduardo para a receção ao D. Chaves, no domingo, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.O jogador brasileiro tem sido muito pouco utilizado, embora seja opção frequente nas convocatórias, sendo a única alteração em relação à última lista de convocados.Matheus, Ricardo Ferreira e Lucas continuam a recuperar de lesões.Sp. Braga, terceiro classificado, com 46 pontos, e D. Chaves, 17.º, com 18, defrontam-se no domingo, às 15 horas, no Estádio Municipal de Braga.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Raul Silva, Pablo, Marcelo Goiano e Sequeira.Claudemir, Ryller, Palhinha, Fransérgio, João Novais, Trincão, Esgaio.Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.