Abel e o jogo com o FC Porto: «Vamos lutar do primeiro ao último segundo para vencer» 

Abel Ferreira anteviu esta segunda-feira o jogo frente ao FC porto, da 1.ª mão das meias finais da taça de Portugal, garantindo uma equipa de grande caráter no estádio do Dragão."Espero um jogo equilibrado, intenso, entre duas equipas com o mesmo objetivo. Vamos procurar fazer o que temos feito. Analisámos o adversário, o plano está definido e resta-nos lutar para vencer. O clube tem história nesta competição e nós queremos fazer parte dela", afirmou Abel.O técnico da formação minhota diz conhecer bem o FC Porto e que está preparado para "lutar do primeiro ao último segundo" para sair do Dragão com um resultado positivo."Estamos preparados para a dificuldade e é nesse contexto que podemos melhorar. De uma coisa podem ter a certeza, vamos lutar do primeiro ao último segundo para vencer", afirmou desvalorizando o 'timing' deste encontro: "Foi o que calhou no sorteio. Percebemos que faz parte em todos os clubes e temos de ser equilibrados. Não estamos habituados a perder e queremos reagir. Mas é uma competição a duas mãos, vamos jogar na casa de um adversário que dispensa apresentações. Dentro da nossa matéria prima estamos preparados para este desafio, para esta batalha. Queremos muito lutar pela vaga que existe na Taça de Portugal. Era um objetivo no início da época e queremos muito lutar pela vaga na final", garantiu.