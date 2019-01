Abel: «Esta é a mesma equipa que todos criticaram quando perdemos na Luz»

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, analisou a vitória desta sexta-feira no reduto do Nacional dizendo que a equipa teve sabedoria no segundo tempo para garantir os três pontos, elogiando ainda a atuação da equipa de arbitragem."O Braga entrou bem no jogo, marcou um golo, mas infelizmente estava em fora de jogo. Depois é normal, o jogo equilibrou, ficou repartido, mas nós continuámos, sempre que tivemos bola, a colocar intensidade no jogo. Depois, na segunda parte, e com calma, pois sabíamos que o Nacional também gosta de ter bola, fomos sábios, fomos capazes de criar oportunidades. O árbitro teve hoje uma atuação fantástica, não só por aquilo que fez dentro de campo, mas também pela forma emocional como conseguiu gerir o jogo, assim como o quarto árbitro teve a capacidade, de forma inteligente, de perceber que o jogo é de emoções. Para eles, os meus parabéns, porque de facto é com árbitros assim que outros devem seguir como exemplo", frisou.O técnico lembrou depois as críticas que os bracarenses ouviram após a derrota com o Benfica para dizer que no futebol existem três resultados possíveis: "Esta é a mesma equipa que vocês todos criticaram quando nós perdemos na Luz, por 6-2, frente ao Benfica. São estes mesmos jogadores, é o mesmo treinador e a mesma estrutura de futebol e o futebol é isto mesmo: tem os três resultados, que é vitória, a derrota e o empate, que é isso que as pessoas às vezes se esquecem. A força desta equipa está no grande coletivo que tem e na sua identidade de jogo, por isso, vamos jogar sempre para ganhar os jogos."