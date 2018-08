Apesar da robusta vitória, Abel Ferreira focou "alguns erros" cometidos principalmente durante a 1ª parte do jogo. "A nível de dinâmica ofensiva está dentro dos padrões que temos vindo a demonstrar. Estou contente com o comportamento da equipa, com a agressividade, mas temos de melhorar alguns pormenores. Acho que o resultado é demasiado largo", registou o técnico dos minhotos, prometendo uma equipa "pronta" para a eliminatória da Liga Europa, com o Zorya. "Temos de simplificar a primeira fase de construção e evitar os erros não forçados", aludiu ainda Abel Ferreira, divulgando que Paulinho, que saiu do jogo logo aos 20’, sofreu uma entorse no pé direito.

Registe-se que Trincão, Moura e David Carmo foram homenageados no intervalo do jogo de ontem e Hassan voltou a não alinhar e nem sequer estava na ficha. O avançado egípcio estará a recuperar de uma lesão muscular.