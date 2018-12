Abel Ferreira chama Ryller para deslocação a Tondela

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou esta sexta-feira o médio Ryller para a deslocação ao terreno do Tondela, no sábado, da 12.ª jornada da Liga.O jogador brasileiro não tem sido opção para o técnico, mas foi agora chamado para o jogo de sábado, para o qual Abel Ferreira não vai poder contar com Lucas, que se lesionou na quinta-feira no joelho direito (lesão ligamentar).O jovem defesa-central vai ser operado nos próximos dias e é baixa por cerca de seis meses nos minhotos.Murilo saiu em relação à última convocatória, que ainda não integra Pablo Santos, pelo que Abel Ferreira leva para Tondela apenas dois centrais de raiz, Bruno Viana e Raul Silva.Sporting de Braga, terceiro classificado, com 24 pontos, e Tondela, 15.º, com nove, defrontam-se às 18:00 de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Sequeira, Raul Silva e Marcelo Goiano.Fransérgio, Ryller, Palhinha, Claudemir, Fábio Martins, Eduardo, Xadas e João Novais.Esgaio, Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.