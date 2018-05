"Com ou sem renovação, a minha motivação para continuar a fazer parte deste projeto seria total. Estou de corpo e alma no SC Braga, ciente de que temos história para escrever e eu quero, pelo amor que tenho por este clube e pelos laços que me unem a esta gente, dar o meu contributo para as conquistas que estão para vir." As palavras são do treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, que renovou o seu vínculo contratual até 2021 , prolongando-o por mais um ano."Sou e serei sempre grato a este presidente e ele sabe que pode contar comigo e com o melhor de mim para, todos juntos, conseguirmos fazer do SC Braga um clube cada vez maior. Há um projeto em curso e esta renovação é um passo no sentido da evolução na continuidade", referiu ainda Abel, de 39 anos, citado no site oficial do clube minhoto.